(ANSA) - TEL AVIV, 05 OTT - Durante il gabinetto politico-militare israeliano di ieri sera, il capo dello Shin Bet David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta d'intelligence specifica e preoccupante: Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Lo riferisce Channel 12. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, con l'intento di generare un forte impatto mediatico, perturbare l'agenda politica israeliana e influenzare la situazione operativa. L'apparato di sicurezza si sta preparando. (ANSA).