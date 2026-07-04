ROMA. Ancora un ricovero d'urgenza per Aldo Montano. L'ex campione olimpico di scherma ha raccontato sui social di essere stato colpito da un grave shock anafilattico mentre si trovava a cena in un ristorante di Roma. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto alle cure necessarie e ha poi scelto di condividere l'accaduto per sensibilizzare sul tema delle allergie alimentari.

Montano, che soffre di una grave allergia alla caseina, ha spiegato di aver informato il personale del locale della propria condizione prima di ordinare. Nonostante questo, durante la cena si è verificata una reazione allergica che ha reso necessario il ricovero. "Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo", ha scritto sui social, ribadendo che "non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza. È un'allergia potenzialmente mortale".

Per l'ex schermidore non si tratta purtroppo di un caso isolato. Nel corso degli anni è già stato vittima di altri episodi simili. Il primo risale al 2010, quando fu ricoverato dopo una cena in un ristorante di Milano Marittima. Nel 2015 un nuovo shock anafilattico lo colpì dopo aver mangiato alcuni grissini al pecorino e salvia, rendendo necessario un ulteriore intervento medico.

L'ultimo episodio ha spinto Montano a rivolgere un appello a ristoratori e operatori della ristorazione affinché prestino la massima attenzione alle allergie alimentari. "Quando una persona informa il personale di avere un'allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto", ha scritto. E ha aggiunto: "Non esistono 'piccole distrazioni' quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico".

Nel messaggio pubblicato dopo il ricovero, Montano ha anche ringraziato il personale sanitario che lo ha assistito, concludendo con un invito a non sottovalutare mai il problema: "È ora che le allergie alimentari vengano trattate per quello che sono: un'emergenza potenziale, non un dettaglio da ignorare. Perché tra una cena e una tragedia, a volte, c'è solo un errore".