(ANSA) - IL CAIRO, 08 NOV - Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Salute egiziano il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto questo pomeriggio a Giza, a sud del Cairo, è aumentato a 7 morti e 112 feriti. Altre 45 persone hanno potuto lasciare l'ospedale in seguito a un miglioramento delle loro condizioni. Al momento 72 feriti si trovano all'ospedale di Al-Wasta, 33 all'ospedale centrale di Al-Ayyat e 7 all'ospedale centrale di Atfih. I decessi si sono verificati presso l'ospedale di Al-Wasta quellodi Atfih. Le salme - precisa il ministero della Salute - sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).