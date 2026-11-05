(ANSA) - ASUNCION, 05 NOV - Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato in un messaggio su X le sue dimissioni nel quadro dello scandalo per la bancarotta del Ueno Bank. "Ho preso la decisione di presentare le dimissioni con l'obiettivo di preservare le istituzioni e la pace sociale", ha affermato il presidente. Peña era a un passo dall'impeachment ed era rimasto politicamente isolato, con il suo stesso partito che aveva aderito alla mozione di destituzione presentata dall'opposizione. (ANSA).