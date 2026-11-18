(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Amici, prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso". Lo annuncia su Facebook Sigfrido Ranucci. "Salterò due puntate di Spotlight - aggiunge Ranucci, che intanto è approdato alla vicedirezione di Rainews 24 - ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi. Prossimo appuntamento lunedì 22 novembre alle 22.30 sul canale 48 del digitale terrestre, 24 di Tivùsat e 508 di Sky". (ANSA).