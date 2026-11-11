(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "È impensabile accettare ulteriore tagli, li abbiamo già subiti". È questa la posizione dei sindacati Snals Confsal, Cisl Scuola, Uil Scuola e Anief riuniti a Roma in una conferenza stampa. La richiesta al governo è quella di cancellare i tagli all'organico di docenti e personale Ata previsti nella manovra. "Questo governo - sottolinea la segretaria generale di Cisl Scuola, Ivana Barbacci - nel 2025 ci ha detto che avrebbe fatto un taglio transitorio. Veniamo da un doppio taglio dell'attuale governo, un primo nel 2025 e quello di allora si replica oggi. La somma dei due tagli corrisponde a 14.808 unità in meno". Per il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, "sulla scuola statale è necessario investire, non è più tempo di fare cassa". (ANSA).