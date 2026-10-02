(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavorano in ospedale (3.767) hanno superato i pensionamenti (2.876). Il sorpasso segna uno spartiacque: in un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150% rispetto alle 1.503 del 2024, toccando quota 3,5% del totale dei medici della sanità pubblica, una soglia mai registrata neppure nei mesi più̀ critici della pandemia. Emerge da un'indagine del sindacato Anaao Assomed. In ben 12 regioni su 20, nel corso del 2025, i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio sanitario nazionale prima della pensione sono più̀ di quelli che hanno raggiunto i limiti di età̀ per il riposo. (ANSA).