(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Gli attacchi russi hanno colpito in tarda serata due importanti ponti a Kiev. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko, poco dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva lanciato un allarme per l'arrivo di missili. "Secondo le prime informazioni, sono stati colpiti i ponti Nord e Sud della capitale", ha scritto Klitschko in un post su Telegram. "A seguito dell'attacco nemico, sono state danneggiate infrastrutture critiche. In alcuni quartieri si registrano interruzioni nell'erogazione di acqua e riscaldamento", ha aggiunto. (ANSA).