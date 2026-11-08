(ANSA) - GERUSALEMME, 08 NOV - Il servizio di soccorso di Gaza ha reso noto in serata che cinque persone - tre bambini e due donne - hanno perso la vita in un incidente legato alle forti piogge iniziate il giorno precedente. "Un cumulo di sabbia è crollato su alcune tende che ospitavano sfollati, all'interno di un centro di accoglienza a sud di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale", ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di Gaza. "Le squadre di soccorso continuano a cercare i dispersi", ha aggiunto. Un video che circola sui social media mostra decine di uomini sul posto: alcuni tentano di sollevare una grande lastra di pietra, mentre altri scavano al di sotto con delle pale. L'agenzia ha inoltre avvertito gli sfollati di "evitare di montare tende o di sostare vicino ad accumuli di sabbia e rilievi di terra, specialmente durante le precipitazioni, poiché rappresentano un serio pericolo per la loro vita", e ha sollecitato le organizzazioni umanitarie a fornire le attrezzature necessarie. Secondo le autorità palestinesi, le forti piogge di ieri hanno allagato decine di migliaia di tende che ospitavano sfollati nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, lasciandoli privi di riparo. In una nota, l'ufficio stampa del governo gestito da Hamas ha riferito che circa "70.000 tende, che davano rifugio a decine di migliaia di sfollati, sono state allagate durante il primo giorno" di piogge. (ANSA).