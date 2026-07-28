(ANSA) - IL CAIRO, 28 LUG - La Compagnia Elettrica Nazionale ha annunciato la ripresa delle attività presso il Complesso Industriale di Mellitah e il graduale ripristino delle forniture di gas naturale alle centrali elettriche. Analogo annuncio è giunto anche dalla National Oil Corporation (Noc) dopo "la ripresa della produzione e del pompaggio di gas presso il complesso di Mellitah". Confermata anche la ripresa delle attività nei giacimenti di El Feel e Wafa, nonché presso la piattaforma Sabratha, dove opera anche l'italiana Eni. "Chiediamo la protezione delle istituzioni e delle infrastrutture vitali da qualsiasi conflitto o attività che possa compromettere i servizi essenziali - precisa la società elettrica -, al fine di salvaguardare gli interessi dei cittadini e garantire la continuità dei servizi pubblici. Secondo la Noc "la situazione è stabile e la produzione sta tornando ai livelli pre-arresto". (ANSA).