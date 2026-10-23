(ANSA) - SAN PAOLO, 22 OTT - Il presidente brasiliano uscente e candidato alla rielezione, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), e il senatore Flávio Bolsonaro, del Partito liberale (Pl, di destra), sono appaiati al 50% delle intenzioni di voto in vista del ballottaggio presidenziale di domenica 25 ottobre in Brasile, secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto Datafolha, pubblicato oggi dal quotidiano Folha de S.Paulo. La rilevazione, condotta dal 20 al 22 ottobre su 2.520 elettori, presenta un margine di errore di due punti percentuali. Considerando il totale delle intenzioni di voto, comprese le schede bianche e nulle e gli indecisi, Bolsonaro registra il 47%, contro il 46% di Lula. Il 5% degli intervistati dichiara che voterà scheda bianca o nulla, mentre il 2% è ancora indeciso. Il precedente sondaggio Datafolha, pubblicato la settimana scorsa, attribuiva a Flávio Bolsonaro il 51% dei voti validi e a Lula il 49%. Nella prima rilevazione della campagna per il secondo turno, il vantaggio del senatore era di 52% a 48%. Un altro dato del sondaggio indica che il 46% degli elettori brasiliani respinge Flávio Bolsonaro, mentre Lula è respinto dal 45%. Rispetto al sondaggio della settimana precedente, i dati mostrano variazioni entro il margine di errore dell'indagine del 2%, tuttavia segnano un leggero trend favorevole al presidente uscente. La percentuale di elettori che non voterebbe assolutamente per Flávio Bolsonaro è aumentata di due punti, passando dal 44% al 46%. D'altro canto, il tasso di disapprovazione nei confronti del presidente Lula è diminuito di un punto percentuale, passando dal 46% della settimana precedente all'attuale 45%. (ANSA).