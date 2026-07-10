(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Secondo un sondaggio di Channel 12, sei israeliani su dieci non considerano affidabile il primo ministro Benyamin Netanyahu. Lo scrive The Times of Israel. Il sondaggio rivela che il 60% degli israeliani non considera affidabile il primo ministro, contro il 38% che lo ritiene tale. Al contrario, la maggior parte degli intervistati (54%) considera affidabile il suo principale rivale, Gadi Eisenkot, mentre il 29% non lo ritiene tale. L'ex primo ministro Naftali Bennett, anch'egli in corsa per spodestare Netanyahu, è considerato inaffidabile dal 53% degli intervistati, contro il 41% che si fida di lui. Il sondaggio rileva inoltre che quasi due terzi degli israeliani affermano che la recente offensiva legislativa della coalizione Netanyahu, comprese le proposte di legge volte a consentire agli uomini Haredi di continuare a evitare la leva militare, influenzerà il loro voto. La fonte non sembra specificare quanti israeliani siano stati intervistati, né il margine di errore. (ANSA).