(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Secondo un sondaggio condotto da Channel 12, Il 62% degli israeliani intervistati non crede che Israele raggiungerà mai la "vittoria totale" promessa dal premier Benyamin Netanyahu a Gaza, rispetto al 25% che invece ci crede. Lo riporta The Times of Israel. La rilevazione condotta in vista delle elezioni israeliane del 27 ottobre, mostra una situazione di stallo persistente: gli attuali partiti sionisti di opposizione otterrebbero 56 seggi, il blocco del primo ministro Netanyahu 50, il partito centrista provvisoriamente denominato Casa Sionista 4, e i partiti a maggioranza araba Ra'am e Hadash-Ta'al 5 ciascuno. Dato che Casa Sionista, guidata da Chili Tropper e Yoaz Hendel, ha annunciato l'intenzione di entrare a far parte di una coalizione anti-Netanyahu, il blocco sionista di opposizione si troverebbe a 60 seggi, poco al di sotto della maggioranza nella Knesset, la camera alta del Parlamento composta da 120 membri. (ANSA).