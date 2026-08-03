(ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - Per la prima volta in quasi dieci anni, gli americani hanno indicato i democratici anziché i repubblicani come i più capaci a gestire l'economia. Lo rivela l'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos che evidenzia anche un nuovo calo del tasso di approvazione per l'operato di Donald Trump. I risultati del sondaggio, condotto tra mercoledì e oggi, mostrano come la gestione dell'economia da parte del tycoon potrebbe compromettere le prospettive del suo partito alle elezioni di metà mandato di novembre, che determineranno quale partito controllerà il Congresso per i prossimi due anni. Il tasso di approvazione del presidente americano è sceso al 35% dal 37% registrato in un precedente sondaggio Reuters/Ipsos condotto il mese scorso, con la percentuale di americani che approvano la sua presidenza a solo un punto percentuale dal minimo storico del suo mandato. Circa il 37% degli elettori registrati che hanno risposto al sondaggio ha affermato che il partito democratico ha un approccio migliore all'economia, rispetto al 36% che ha scelto il Grand old party. I repubblicani avevano mantenuto il vantaggio in materia di economia per gran parte del primo mandato di Trump (2017-2021), per tutti e quattro gli anni di presidenza di Joe Biden e durante il secondo mandato del tycoon. (ANSA).