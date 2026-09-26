(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - Il 37% degli americani approva l'operato di Donald Trump, la percentuale più bassa per un presidente alla vigilia delle elezioni di metà mandato fra i sondaggi effettuati dal Wall Street Journal dal 1990. E' quanto emerge da una rilevazione del Wsj, secondo il quale l'11% degli elettori che hanno votato il presidente nel 2024 se sono pentiti. Il quotidiano riferisce che il presidente è ottimista sulle midterm ed è convinto che i repubblicani vinceranno anche se di poco. (ANSA).