(ANSA) - MONZA, 27 OTT - Un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata in casa, proseguita sul pianerottolo e finita nel sangue in strada a Monza, ieri sera. La vittima, residente in città, era già nota alle forze dell'ordine e sottoposta alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ad uccidere il 34enne a coltellate in via Pisacane sarebbe stato un 38enne ecuadoriano, senza fissa dimora e con precedenti, fermato dai carabinieri per omicidio nelle scorse ore. (ANSA).