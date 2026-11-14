(ANSA) - WASHINGTON, 14 NOV - SpaceX di Elon Musk ha portato a termine con successo, per la prima volta nella storia, il recupero dello stadio superiore di un razzo orbitale convenzionale: la navetta Starship è rientrata in sicurezza sulla rampa di lancio dopo aver trascorso una giornata in orbita. Lo riferisce la Cnn, secondo cui il veicolo spaziale è riemerso da un cielo nuvoloso al termine di una discesa che ha attraversato il continente, inserendosi con precisione tra i bracci meccanici, soprannominati 'bacchette' (chopstick arms), situati sopra la rampa di lancio n.2. Si tratta di uno dei più grandi traguardi ingegneristici della storia aerospaziale. (ANSA).