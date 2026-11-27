(di Paola Del Vecchio) (ANSA) - MADRID, 27 NOV - Era l'ultima volata prima delle elezioni anticipate di domenica, la sfida finale dei quattro candidati per conquistare gli indecisi. E' stato soprattutto un duello fra due blocchi, con il socialista Pedro Sanchez e Ada Colau del Frente Amplio che hanno fatto fronte comune, determinati a spingere alle urne un elettorato progressista, che i sondaggi danno in affanno. Si sono presentati come 'ticket', mostrando sintonia su diritti, welfare e servizi pubblici. Ed evidenziando le contraddizioni del blocco di destra, con il popolare Alberto Nunez Feijoo aspirante alla Moncloa, costretto a difendere la prospettiva di un esecutivo con Santiago Abascal di Vox, senza poterne abbracciare apertamente le posizioni più radicali. Sul tavolo, il futuro della Spagna, con quasi tutti i sondaggi (tranne quello dello statale Cis) che pronosticano una maggioranza assoluta per il Pp stabile, con Vox in ascesa. Un'eventualità che porterebbe per la prima volta l'estrema destra al governo dalla fine della dittatura franchista, nel 1975. Il dibattito, aspro, si è aperto sui diritti delle donne, con Colau che ha subito chiamato in causa gli avversari."Da queste elezioni uscirà un governo di coalizione con Vox o con il Frente Amplio. Noi donne abbiamo il potere di decidere che chi nega la violenza machista non possa governare", ha detto, ricordando le 49 vittime dell'anno. "Non staremo zitte fino a quando le vittime non saranno zero". Il leader di Vox è stato l'unico a non pronunciare la condanna richiesta, Sanchez ha allora incalzato Feijoo; "Il signor Abascal non ha condannato la violenza di genere, glielo dica: perché non la condanna?". Il candidato popolare ha taciuto. Ma è stato il silenzio di Abascal tra i più eloquenti del confronto. Il premier socialista ha contrapposto "due strade molto differenti". "Una conduce la Spagna al passato, fatta di tagli, congelamento dei salari e cancellazione delle conquiste sociali. L'altra porta verso una Spagna moderna, ammirata nel mondo intero". E ha attaccato il progetto economico delle destre, evocando "quello delle forbici e quello della motosega", in riferimento ai 112 miliardi di euro di tagli annui nella spesa pubblica prospettati da Vox, sul modello di Trump e di Milei. Feijoo ha cercato di riportare il duello sulla gestione del governo: "Sanchez non risponde a nulla, sa solo scappare. La Spagna ha bisogno di risposte, verità e buona gestione", ha detto promettendo - rivolto al premier -un audit sui conti pubbliici "da cima a fondo di quello che lei ha speso e del saccheggio delle finanze degli spagnoli". Mentre Abascal ha accusato le sinistra di aver fatto "sparire la metà dell'offerta abitativa" con la regolamentazione del mercato immobiliare. E ha caricato sull'"immigrazione di massa" alle Canarie e a Ceuta, definita "la sfera di cristallo in cui possiamo vedere il futuro della Spagna, se continuate a governare"."Il più grande taglio ai servizi pubblici è proprio per aver favorito l'immigrazione di massa", ha rincarato, ricordando che Vox ha in programma la 'remigrazione'. Uno degli scontri più accesi è arrivato nel confronto tra Feijoo con Colau sulla gestione della tragedia di Valencia. L'ex sindaca di Barcellona, gli ha rinfacciato la permanenza in politica dell'ex governatore popolare Carlos Marzon, al centro delle critiche per la gestione dell'alluvione che ha provocato 200 morti. Il popolare ha reagito puntandole l'indice, con un brusco: "Usted calladita", lei, stia zitta, suscitando la reazione di Sanchez. Dopo il dibattito, Feijoo ha prima ridimensionato l'uscita - "Se ho dato fastidio a qualcuno, naturalmente ritiro la frase" - per poi riattizzare la polemica. Colau ha replicato: "Non staremo zitte davanti agli assassinii delle donne e non staremo zitte domenica", nelle urne. La leader del Frente Amplio ha rivendicato infine lo spazio autonomo della sinistra alternativa: "Supereremo il 10% perché ci sia non solo un governo progressista, ma una politica coraggiosa di sinistra", ha assicurato, riferendosi all'alleanza con i socialisti, che non cancella la competizione fra le due forze, ma restituendo l'immagine di un fronte progressista coeso. E sicuro della 'remontada'. Secondo Sanchez, il dibattito "lo ha vinto il blocco progressista per goleada". (ANSA).