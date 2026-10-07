(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Spotify va oltre la musica, amplia la disponibilità degli audiolibri nel mondo. Da oggi ed entro la fine dell'anno l'accesso verrà esteso dagli attuali 22 mercati a oltre 180 paesi. "Un'espansione straordinaria che permetterà a più di 750 milioni di persone in tutto il mondo di scoprire, ascoltare in streaming o acquistare audiolibri su Spotify - spiega la società -. La crescita della piattaforma porta con sé un catalogo di oltre 350.000 titoli che include importanti novità in italiano, spagnolo, portoghese, polacco e molte altre lingue, arrivando a coprirne oltre 120". Una novità che segue i trend di lettura sulla piattaforma. Tra settembre 2025 e settembre 2026 gli ascoltatori mensili di audiolibri su Spotify "sono cresciuti di quasi il 40% su base annua, mentre le ore complessive d'ascolto hanno registrato un incremento superiore al 30%". Gli utenti italiani avranno accesso a oltre 350.000 titoli complessivi tra cui un catalogo dedicato di oltre 14.000 opere in lingua italiana, dai bestseller alle produzioni di nicchia, ai classici della letteratura. "Un traguardo - aggiunge Spotify - reso possibile grazie a collaborazioni con alcuni dei principali protagonisti dell'editoria nazionale fra cui Gruppo Mondadori, Giunti Editore, Emons Audio, il Narratore audiolibri, Fazi Editore, L'Orma editore, Marcos y Marcos, Area51 Publishing e Giuntina, una rete destinata ad ampliarsi ulteriormente". Sarà possibile accedere al servizio con diverse formule: Audiolibri Premium (un pacchetto di 12 ore d'ascolto mensili compreso nell'abbonamento Spotify Premium idoneo), Audiobooks+ (un abbonamento integrativo per chi vuole ore di ascolto supplementari oltre al piano base). Infine, l'acquisto diretto di un singolo titolo. (ANSA).