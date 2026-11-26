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(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Fratelli d'Italia inserisce tra i suoi emendamenti segnalati alla manovra la proposta per alzare fino a 20 euro l'importo massimo del contributo d'accesso a Venezia, oggi fissato a 5 o 10 euro a seconda dell'anticipo con cui viene effettuata la prenotazione. La proposta a firma del responsabile del dipartimento Turismo del partito, Gianluca Caramanna, interviene sulla legge di bilancio del 2019, che ha riconosciuto al Comune la facoltà di introdurre un ticket per l'accesso alla città antica e alle isole minori della laguna, in alternativa all'imposta di soggiorno. La proposta prevede anche la possibilità di offrire "servizi accessori gratuiti, al fine di favorire una migliore distribuzione dei flussi". (ANSA).