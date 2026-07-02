(ANSA) - PARIGI, 02 LUG - Non è un attentatore ma un'attentatrice la persona alla quale la polizia del Principato di Monaco, coadiuvata dai gendarmi francesi, sta dando la caccia da tre giorni. Lo affermano fonti inquirenti "concordanti" citate questo pomeriggio da Le Figaro. Si tratterebbe, secondo il quotidiano, di una donna di una trentina d'anni che viene inquadrata dalle telecamere mentre lascia il pacco-bomba nell'androne dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev. L'attentatrice, ripresa nei video mentre fugge verso il confine con la Francia, vestita con un gilet nero, pantaloni bianchi, scarpe da ginnastica e un cappello scuro, è finora introvabile nonostante la mobilitazione. (ANSA).