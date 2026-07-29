(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare la capacità" della Consob "di interpretare e governare la trasformazione dei mercati, promuovendo una vigilanza moderna, efficace ed orientata al rischio, in grado di sostenere la tutela del risparmio, lo sviluppo del mercato dei capitali e la competitività del sistema economico". LO afferma il il presidente designato della Consob Guido Stazi in audizione presso le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato. Stazi ha sottolineato come " viviamo una fase di profondi cambiamenti: l'innovazione tecnologica, la crescente integrazione dei mercati, l'evoluzione della regolamentazione europea e nazionale e le mutate esigenze di tutela degli investitori stanno ridefinendo il contesto nel quale la Consob è chiamata a operare. In questo scenario, il ruolo dell'Autorità assume un'importanza sempre maggiore nel garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori, la fiducia dei risparmiatori e la competitività del mercato finanziario" (ANSA).