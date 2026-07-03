(ANSA) - ANCONA, 03 LUG - "Cinque serate dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston, una nuova 'serata performance' il venerdì che designerà il rappresentante italiano all'Eurovision e una finale il sabato con il vincitore del Festival": sono alcune delle anticipazioni sul Sanremo 2027 fornite da Stefano De Martino a margine della presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027 ad Ancona. Il conduttore e direttore artistico del festival ha spiegato che martedì e mercoledì si esibiranno tutti gli artisti in gara, giovedì sarà dedicato alle cover, mentre venerdì i cantanti riproporranno il brano in gara mettendo in scena una performance ispirata ai loro spettacoli dal vivo. Sabato il gran finale con il vincitore del Festival di Sanremo 2027. De Martino ha già ricevuto numerosi brani: "C'è davvero di tutto e di più. Sta arrivando tantissima musica nuova italiana, ci sono molti nuovi cantautori, un grande ritorno alla musica suonata e tanti performer. Insomma, ci sono tante realtà diverse che spero di riuscire a portare sul palco dell'Ariston". Quanto al lavoro in vista del Festival, ha sottolineato che non basta ascoltare le canzoni: "Serve una grande squadra. Bisogna capire quali sono le persone che possono condividere la tua visione e aiutarti a metterla in pratica, perché da soli non si fa nulla". De Martino ha confermato inoltre che la Rai sta lavorando per portare "ospiti internazionali" sul palco dell'Ariston: "Sì, assolutamente sì. Ci stiamo già lavorando e appena avremo i nomi ve li comunicheremo. È un sogno ed è la nostra idea". Sulla possibilità di avere Vasco Rossi come ospite al Festival ha ammesso: "Ha le chiavi dell'Ariston, quando vuole entra. Averlo sarebbe un sogno". Quanto al passaggio di testimone da parte di Carlo Conti, definito dall'Ad Giampaolo Rossi in conferenza stampa "un atto di fiducia generazionale", il conduttore ha detto di sentirsi "molto contento" e "investito della fiducia" ricevuta. "Spero di restituirla con tanto impegno. Spero che non si siano sbagliati", ha aggiunto. (ANSA).