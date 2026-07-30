(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Stellantis ha registrato nel secondo trimestre "un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari". I ricavi netti sono pari a 43,5 miliardi in aumento del 13% grazie soprattutto alla crescita del Nord America pari al 32%. In Sud America l'aumento dei ricavi è stato del 6% su base annua, mentre l'Europa allargata non ha registrato variazioni e le regioni Medio Oriente e Africa e Asia-Pacifico sono in leggero calo. L'utile netto è migliorato a 0,3 miliardi di euro "riflettendo volumi più elevati e un ulteriore miglioramento delle prestazioni operative". L'utile operativo rettificato è stato di 0,8 miliardi. Stellantis conferma la guidance finanziaria per il 2026 con ricavi netti in crescita a una cifra nella fascia media rispetto al 2025, quindi probabilmente intorno al 5%. Il margine operativo rettificato è previsto nella fascia bassa di una cifra. L'azienda prevede un miglioramento progressivo del flusso di cassa industriale (free cash flow) con un ritorno a un flusso di cassa industriale positivo entro il 2027. L'azienda stima un impatto netto dei dazi tra 1 e 1,2 miliardi di euro; nel primo semestre 2026 i costi netti legati ai dazi sono stati pari a 0,3 miliardi di euro. "Il secondo trimestre - sottolinea l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa - è stato caratterizzato da continui progressi, trainati dal Nord America e supportati da importanti contributi da tutte le altre regioni. Abbiamo migliorato le prestazioni di tutti i nostri principali indicatori finanziari con ricavi netti, Aoi e flusso di cassa industriale che mostrano tutti incrementi significativi. Con il piano strategico FaSTLAne 2030 in piena fase di attuazione e gli entusiasmanti lanci di prodotti previsti per quest'anno che procedono secondo i piani, restiamo fiduciosi sulla guidance finanziaria per il 2026". (ANSA).