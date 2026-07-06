(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria Tirrenica, vicino a Follonica (Grosseto), ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni Av, Intercity e Regionali in transito. E' quanto si apprende dal sito di Rfi. Il problema è stato sengalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9:50. Oggi e fino al 10 luglio, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano/Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo. (ANSA).