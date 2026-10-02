(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Il gip di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica revocando la richiesta di archiviazione. L'Ambasciata di Francia "tiene a precisare che le autorità francesi non sono a conoscenza di alcuna richiesta di mutua assistenza giudiziaria in sospeso (sul caso Ustica, ndr) e che sarebbero molto grate alle autorità italiane di precisare se, da parte loro, dovessero individuare richieste in sospeso", riporta l'ordinanza del gip di Roma che, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage revocando la richiesta di archiviazione. In particolare, si legge nell'ordinanza, "l'Ambasciata francese precisa che due documenti sono stati trasmessi nel 1986 e nel 1990 dal ministero della Difesa francese a quello italiano e si esclude espressamente qualsiasi pregressa resistenza nel fornire l'assistenza giudiziaria". (ANSA).