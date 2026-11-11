(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - L'ex ad di Fs Mauro Moretti, condannato a 5 anni per la strage di Viareggio (Lucca), ha ottenuto il via libera dal giudice di sorveglianza per la detenzione domiciliare. Moretti, che si era costituito lo scorso 26 giugno dopo la decisione della Cassazione che aveva reso definitiva la sentenza, dal 3 novembre ha lasciato il carcere di Orvieto per scontare la condanna a casa, a Roma. "Il provvedimento che ha disposto i domiciliari per l'ingegnere Mauro Moretti riconosce le esigenze di tutela della salute": "è dimagrito 15 chili ed è molto deperito". Lo ha detto la legale dell'ex manager, Ambra Giovene, in merito alla decisione del giudice di sorveglianza che ha concesso i domiciliari all'ex ad di Fs Moretti. L'ingegnere - ha aggiunto Giovene - è stato ammesso alla detenzione domiciliare sul presupposto di un comportamento carcerario ineccepibile. Al plurisettantenne l'ordinamento presta dovuta attenzione in assenza di cause ostative". "Prendo atto di quanto avvenuto, è stato fortunato a rimanere in carcere per così poco tempo", "in confronto a quello che ha causato insieme ad altri, quei pochi mesi non sono niente", "però rispetto la legge. Posso dire che per ben 17 anni ha vissuto bene e da uomo libero, nonostante 32 morti. Non provo però nessuna pena per lui, ci sono altri che in questo momento sono più arrabbiati per la sua scarcerazione". Così Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Il Mondo che vorrei che riunisce i parenti delle vittime della strage di Viareggio. "Voglio ricordare però - aggiunge Rombi - l'importanza del risultato che abbiamo ottenuto in questi lunghi ed estenuanti anni di battaglie processuali, perchè nonostante la sua arroganza, è stata una sentenza importante in quanto sono andati in carcere manager di aziende ritenuti responsabili di quanto avvenuto a Viareggio la notte del 29 giugno 2009". (ANSA).