(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. E' quanto emerge dallo 'stress test inverso' condotto dalla Bce dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari "rappresentativi delle loro vulnerabilità individuali" e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia "migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività". Tuttavia, l'esercizio ha anche evidenziato ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti. (ANSA).