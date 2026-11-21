(di Lucia Magi) (ANSA) - LOS ANGELES, 21 NOV - "Sono stravolto ma felice. Mi sto innamorando di questa città. Speriamo veramente di farcela a entrare nella shortlist, in modo tale da vederci più spesso". All'indomani dell'investitura hollywoodiana da parte della star ex campione di wrestling Dwayne Johnson, in arte The Rock, Paolo Strippoli racconta all'ANSA l'accoglienza statunitense de 'L'estranea', il film scelto dall'Italia per la corsa all'Oscar internazionale. "Io e Johnson siamo seguiti dalla stessa agenzia (la William Morris Endeavor, Wme) - spiega il regista pugliese seduto davanti a una grande vetrata, nella sede del Consolato - quindi gli hanno consigliato di vedere il film e lui gentilmente se l'è visto. Abbiamo parlato a lungo la prima volta; alla proiezione è stato bello ritrovarci. La cosa che mi ha meravigliato è la sua curiosità, la sua attenzione. Quando una persona così impegnata ha questo tipo di attenzione è un regalo che non ti aspetti. Sono un grande fan di The Rock, lo trovo un attore meraviglioso. È stata anche una bellissima sorpresa umana". Sulla possibilità di dirigere la star in futuro, esclama: "Sarebbe un sogno". L'acquisizione dei diritti di distribuzione e di remake da parte di New Line Cinema è una notizia che non lo spaventa, ma anzi "mi ha reso felice", e spiega: "Sono felice che il film abbia una vita sua, in un altro Paese. Spero che venga mantenuta la sua specificità, ma in un'altra cultura, con altri riferimenti pop". Il film attraversa 26 anni di storia intima di una famiglia, scanditi anche da eventi della storia collettiva italiana, come la vittoria dei Mondiali di calcio. "Ci saranno un altro sceneggiatore, un altro regista e va bene così. Sono molto innamorato di questa storia, però adesso ho voglia di raccontare qualcos'altro. Il remake lo vedrò da spettatore", riflette Strippoli. Ad accomunare il pubblico italiano e quello statunitense è l'entusiasmo. "Sento un grande calore quando vado in sala a presentarlo che non mi aspettavo e che non è mai bene dare per scontato. Il film diventa veramente un terreno di scambio di esperienze". Incontrando i giornalisti che votano per Golden Globes e Critics Choice Awards, Strippoli ha auspicato che il successo de 'L'estranea' rappresenti l'inizio di un cambiamento strutturale nell'industria cinematografica italiana. "Per oltre trent'anni ci è mancato il cinema di genere. L'assenza dell'horror dalle sale del circuito mainstream ha costruito un muro tra il pubblico e chi racconta le storie. Gli stessi spettatori italiani hanno cominciato a pensare che non siamo più capaci di fare horror. Ma un'industria cinematografica che si priva di un genere non è sana: ogni genere è uno strumento per esplorare il mondo contemporaneo". In quello che è stato senz'altro l'anno degli Horror a Hollywood (con i due fenomeni Obsession e Backrooms), il filmmaker italiano si augura che ne arrivino anche di Made in Italy: "Il nostro film è andato molto bene al botteghino, sta viaggiando per il mondo, ma non basta. Servono due o tre anni in cui l'industria si impegni davvero a riportare il genere nelle sale". All'estero il film circola con il titolo 'The Spiral': trattandosi di una coproduzione francese, la concomitanza con 'L'Étranger' di François Ozon, adattamento del romanzo di Albert Camus, ha imposto di rinunciare alla traduzione letterale 'The Stranger'. "Con il mio cosceneggiatore abbiamo l'abitudine di immaginare forme geometriche quando concepiamo un film. Lo abbiamo strutturato come una spirale, in modo quasi matematico, per rendere l'esperienza immersiva. Se la spirale è lo stato d'animo, l'estranea ne è il frutto". (ANSA).