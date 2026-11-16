(ANSA) - L'AQUILA, 16 NOV - Uno studente universitario di 20 anni, all'Aquila per il programma Erasmus, è precipitato dalle mura nella zona di Santa Maria di Farfa, finendo sulla recinzione di una proprietà privata. Un ferro gli si è conficcato nel corpo, impedendogli di liberarsi. Lo riporta la stampa locale. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente ed è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono descritte come gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nei pressi della chiesa, durante un temporale, nella notte tra sabato e domenica. Il ventenne aveva trascorso la serata con alcuni amici. (ANSA).