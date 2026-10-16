(ANSA) - VERONA, 16 OTT - Un gruppo di studenti dell'Istituto Statale Giorgi di Verona hanno incendiato stamani cinque cassonetti ed un monopattino parcheggiato lì accanto. Da quanto si è appreso non si è trattato di una bravata, ma di un'azione di protesta in seguito ai provvedimenti punitivi decisi dalla dirigenza scolastica dopo alcuni episodi di rissa avvenuti nelle classi. Gli studenti si sono mobilitati con una chat, prima dell'inizio delle lezioni, hanno lanciato petardi e incendiato i cassonetti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le Volanti della Polizia di Stato; le indagini sono affidate alla Digos della Questura di Verona. (ANSA).