(ANSA) - PARIGI, 20 NOV - La giustizia francese ha aperto un'indagine per stupro di gruppo che coinvolgerebbe l'attore, Gérard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq, a seguito di una denuncia presentata da un'attrice nel maggio 2025: è quanto confermato all'agenzia France presse da fonti vicine all'inchiesta. Il caso, svelato in un primo tempo dal sito d'inchiesta Mediapart, è stato affidato alla polizia giudiziaria parigina. I fatti denunciati risalirebbero all'11 dicembre 2018, durante le riprese del film Thalasso, diretto da Guillaume Nicloux. Anche il regista sarebbe sotto accusa, in particolare per complicità in stupro e aggressioni sessuali. (ANSA).