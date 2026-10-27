(ANSA) - TOKYO, 27 OTT - Subaru abbandonerà completamente le vendite di auto con motore a combustione nel mercato europeo entro la fine del 2027, per rispondere alle normative ambientali sempre più stringenti dell'Unione Europea. Lo riferisce il quotidiano online Nikkei, che cita fonti del marchio in Germania, che fanno riferimento ai regolamenti UE sulle emissioni di anidride carbonica e quelli sui sistemi di assistenza alla guida, precisando che dal 2028 il costruttore giapponese venderà nella regione esclusivamente veicoli elettrici. Il primo modello a uscire dal listino sarà la station wagon di punta, la Outback, le cui vendite in Europa termineranno alla fine di quest'anno. Seguiranno, nel 2027, Impreza, Crosstrek e Forester, tutte equipaggiate con un sistema mild hybrid basato su un motore boxer da 2 litri. Dal 2028 l'offerta europea di Subaru sarà quindi ridisegnata su tre modelli elettrici: Solterra, E-Outback e Uncharted, tutti sviluppati congiuntamente con Toyota. Subaru non ha escluso l'introduzione futura di ibridi in Europa, senza annunciare piani di lancio specifici. La decisione riguarda solo il mercato europeo: negli Stati Uniti il marchio continuerà a vendere le versioni full hybrid Crosstrek e Forester e prevede di ampliare la gamma EV con il SUV elettrico Getaway, atteso il prossimo anno. (ANSA).