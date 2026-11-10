(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Nel 2026 il Sud dovrebbe continuare a crescere, sia pur di poco, più del Centro-Nord, con un incremento del Pil dello 0,9%, contro lo 0,8%. Nel 2027 questa tendenza dovrebbe tendere ad annullarsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. È quanto emerge dal Rapporto Svimez "L'economia e la società del Mezzogiorno". A pesare è soprattutto il progressivo esaurimento dell'impulso straordinario del Pnrr. Gli investimenti, che nel 2026 dovrebbero crescere ancora del 6% nel Mezzogiorno, rallenterebbero bruscamente allo 0,8% nel 2027, contro l'1,8% del Centro-Nord. A questo si aggiungono gli effetti della nuova pressione inflazionistica sui redditi e sui consumi. La Svimez stima una diminuzione dello 0,1% del reddito disponibile reale delle famiglie meridionali nel 2027 (+0,6% il dato di previsione per il Centro-Nord). C'è poi l'Italia che emigra: giovani del Nord che vanno verso l'estero, quelli del Sud verso il Nord e l'estero. Nel quinquennio 2021-2025 il Mezzogiorno ha perso circa 154mila giovani 25-34enni negli scambi con il Centro-Nord; nell'ultimo triennio anche il Centro-Nord ha registrato un saldo netto negativo con l'estero di oltre 36mila laureati under 35. Il bilancio migratorio complessivo della fascia, indica inoltre il rapporto, resta negativo per circa 84mila persone. Cresce anche l'emigrazione di donne laureate: 16mila dal sud verso il nord e 10mila dal nord verso l'estero. (ANSA).