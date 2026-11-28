(ANSA) - PALERMO, 28 NOV - Svolta nel giallo dei tre cacciatori morti il 28 gennaio scorso, uccisi a colpi di fucile, nel bosco di contrada Caristia a Montagnareale, nel messinese. I carabinieri, su ordine della Procura di Patti guidata da Andrea Apollonio, hanno arrestato Agostino Segreto, amico dell'82enne Antonio Gatani, la più anziana delle vittime. E' accusato di omicidio volontario. A incastrarlo le indagini scientifiche condotte dai carabinieri del Ris. A perdere la vita furono Gatani, originario di Patti, e i fratelli imprenditori edili Devis, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto. I tre erano impegnati in una battuta di caccia. Secondo la ricostruzione dei pm e dei militari dell'Arma, a sparare per primo sarebbe stato Gatani, probabilmente tratto in errore da un rumore o dal movimento di un cespuglio. L'anziano avrebbe fatto fuoco col fucile da caccia pensando di colpire una preda. La rosa dei pallettoni avrebbe ucciso sul colpo Giuseppe Pino, la cui arma è l'unica a non aver sparato, e ferito il fratello Devis. Il ragazzo, a quel punto, con la sua carabina avrebbe colpito l'anziano al torace ammazzandolo. Segreto, arrivato in auto alla radura insieme all'amico, si trovava qualche metro indietro. Per gli inquirenti, in pochi istanti, si sarebbe avvicinato e avrebbe reagito facendo fuoco a sua volta contro Devis, già ferito. Poi sarebbe scappato. Le analisi hanno evidenziato la compatibilità tra i residui di polvere da sparo rinvenuti sul corpo della più giovane delle vittime e quelli prodotti dallo sparo dell'arma di Segreto. Dagli accertamenti balistici è emerso, inoltre, che la borra, il contenitore dei pallettoni all'interno della cartuccia da caccia, non si sarebbe aperta e che i pallettoni avrebbero raggiunto il corpo della vittima senza disperdersi nella caratteristica rosa. Una circostanza dalla quale gli investigatori hanno dedotto la ravvicinata distanza di sparo. Questo, insieme al fatto che la vittima era già stata ferita, quindi era inoffensiva, esclude che Segreto abbia agito per legittima difesa. L'arrestato, infine, dopo aver sparato avrebbe anche raccolto i bossoli, ripulendo la scena dalle tracce. Segreto sentito nell'immediatezza dei fatti come testimone (a lui gli investigatori erano risaliti grazie ai familiari di Gatani che avevano raccontato di averlo visto col padre la mattina della strage) ha prima fatto mezze ammissioni, poi si è chiuso nel silenzio. All'indagine, che chiarisce la dinamica dei fatti, la posizione di ciascun protagonista al momento della sparatoria e la responsabilità di Segreto nella morte della più giovane delle vittime, hanno preso parte i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, col supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia. (ANSA).