(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - "Per noi è importante essere uniti, dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente. Da dovunque vengano questi attacchi, sono attacchi ostili": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Quai d'Orsay durante la prima giornata della ministeriale del G7. "Sono attacchi contro l'Occidente - ha detto Tajani - contro il nostro sistema democratico. Bisogna reagire, organizzarsi, rafforzare il coordinamento. Per questo ho chiesto a Kaja Kallas di mettere il tema della guerra ibrida al centro della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea di lunedì. (ANSA).