(ANSA) - ROMA, 21 OTT - È "un'ipotesi concreta" l'estensione dell'aliquota Irpef al 33% per redditi fino a 55mila euro nella manovra, mentre l'estensione fino a 60mila sarà l'obiettivo del prossimo anno: è lo scenario "in due tempi" prospettato dal vicepremier e leader di FI Antonio Tajani in una riunione interna del partito sulla legge di Bilancio. Tajani, riferiscono più partecipanti, avrebbe sottolineato che le richieste degli azzurri su sanità e giovani saranno incluse in manovra. Nella riunione non sarebbe emersa una data indicativa per la presentazione del ddl di Bilancio, anche perché si attende l'esito del negoziato con l'Ue sulla flessibilità. (ANSA).