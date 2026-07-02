(ANSA) - ROMA, 02 LUG - "L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Una vicinanza e un'amicizia che si sono rivelate intangibili". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo dal palco al ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti presso Villa Taverna. "Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto. Ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza. Rispettarsi sempre. Essere consci che nei momenti decisivi siamo, italiani e americani, insieme dalla parte giusta della storia. Dalla parte dell'Occidente", ha aggiunto. (ANSA).