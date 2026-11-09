(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - "Certamente gli attacchi ibridi riguardanti l'Italia sono degli hacker filorussi. Non sappiamo se poi c'è il governo dietro": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Parigi durante la prima giornata dei lavori della ministeriale G7, rispondendo a una domanda sull'inchiesta della Francia che accusa per gli attacchi i Guardiani della Rivoluzione dell'Iran. "Non possiamo parlare di Russia, però sono hacker filorussi per loro stessa ammissione. Vedremo chi sono i registi degli altri attacchi in Europa. Certamente sono attacchi che avvengono nello stesso momento ed evidentemente c'è un coordinamento". (ANSA).