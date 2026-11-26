(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Ci lamenteremo con l'ambasciata dell'Iran per quello che è successo. Devono tenere conto anche che non ci sono soltanto kuwaitiani, o americani. Invitiamo tutti alla prudenza". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a margine del Convegno di Pontignano, commentando l'attacco in Kuwait in cui sono morti due cittadini italiani. "Non serve accendere focolai in questo momento. Come abbiamo detto per quanto riguarda il Mediterraneo occidentale, così anche non serve attaccare i Paesi arabi che sono di fronte all'Iran perché non sono coinvolti nella guerra", ha aggiunto. (ANSA).