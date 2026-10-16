(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Noi tratteremo, parleremo, vedremo quali saranno le cose da fare, vediamo come trovare le risorse. Si parla di un intervento del mondo finanziario, è chiaro che per Forza Italia non esiste l'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a Mattino Cinque su Canale5 in vista della preparazione della manovra. "Per Forza Italia è fondamentale che ci sia una scelta concordata e non una scelta imposta, perché quando si cominciano a mettere le tasse si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce", ha aggiunto. "Io propongo un dialogo forte, concreto con tutto il mondo finanziario e con quei settori che possono dare un contributo volontario", ha sottolineato. "Serve grande prudenza e Forza Italia sarà molto prudente". (ANSA).