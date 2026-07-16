(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "L'Italia continuerà a chiedere che Casimirri risponda davanti alla giustizia italiana per i reati di cui è stato riconosciuto colpevole, come è già stato chiesto anche con una risoluzione del Parlamento europeo. L'Italia, nel rispetto della memoria delle vittime del terrorismo e dei principi di giustizia, continuerà a difendere con determinazione questa sua richiesta". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una nota della Farnesina in cui si sottolinea che il Governo italiano non dimentica le vittime del terrorismo, e continua a chiedere che chi si è reso responsabile di gravissimi delitti nei confronti dello Stato e di cittadini italiani risponda delle proprie responsabilità. Ciò vale anche per Alessio Casimirri, pericoloso brigatista a cui il Nicaragua continua a dare asilo. Ieri a Madrid, il ministro Tajani - sottolinea la nota - ha ricordato a una riunione del Ppe la figura di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate rosse. Il ministro ha ricordato che il governo del Nicaragua continua a garantire la presenza nel Paese e a proteggere il terrorista Casimirri, uno degli assassini di Aldo Moro, condannato in via definitiva a sei ergastoli, rifiutando di accogliere le richieste di estradizione da parte della giustizia italiana. L'Italia - prosegue il comunicato - continua a improntare la propria azione estera al rispetto del diritto internazionale, del dialogo e della tutela dei valori democratici, e resta aperta al confronto con tutti i Paesi, nel rispetto e nella difesa dei principi di giustizia, libertà e legalità. In risposta all'intervento del ministro Tajani per l'estradizione di Casimirri, il governo del Nicaragua ha notificato al governo italiano l'intenzione di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia. (ANSA).