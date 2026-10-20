(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il contributo alla Manovra di bilancio, previsto dal Dpb, deve arrivare da tutto il mondo finanziario, quindi non soltanto banche e assicurazioni: deve essere coinvolta "anche Cassa Depositi e Prestiti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani (FI), a margine del Forum "Welfare, Italia" a Roma senza specificare come saranno ripartiti all'interno del settore l'onere complessivo di 5 miliardi indicato dal governo. "Si sta lavorando". Tajani è tornato a ribadire il proprio no ad una tassa sugli extraprofitti, "che non esistono", e "una visione punitiva del sistema bancario e del sistema assicurativo". (ANSA).