(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Per quanto riguarda la copertura" della manovra "noi abbiamo sempre detto che siamo assolutamente contrari alla tassazione degli extra profitti, che non ci sarà, anche perché che cos'è extra profitto e chi decide cos'è l'extra profitto". Lo afferma Antonio Tajani. "Ci sarà un contributo di banche, assicurazioni e anche di altre realtà, perché in un momento come quello che stiamo vivendo, è indispensabile avere l'aiuto di tutti. Ma per quanto mi riguarda, non con una visione punitiva, ma con una richiesta di collaborazione per aiutare l'Italia in un momento in cui dobbiamo affrontare il tema del caro energia", aggiunge il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia a margine dell'assemblea di Federchimica a Milano. (ANSA).