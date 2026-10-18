(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Si è tenuta questo pomeriggio una riunione straordinaria dei vertici di Forza Italia, presieduta dal segretario nazionale Antonio Tajani, alla luce degli episodi eccezionali di violenza a Milano e in altre città testimoniati costantemente sul posto dal nostro Sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego. In sintesi, Forza Italia chiede l'invio immediato di ulteriori unità delle forze dell'ordine e delle forze armate già dedicate al mantenimento della sicurezza, al fine di rafforzare anche i dispositivi di Strade Sicure. Occorre dotare le forze dell'ordine degli strumenti regolamentari e normativi per procedere all'arresto dei minorenni, specie nei casi di devastazione e saccheggio, e accelerare l'iter legislativo delle norme che rendono più facilmente imputabili i minori tra 14 e 17 anni. Forza Italia suggerisce anche la convocazione del Consiglio dei Ministri a Milano, quale segnale di presenza dello Stato e di vicinanza e solidarietà ai cittadini e agli esercenti ingiustamente danneggiati. E' quanto si legge in una nota del partito. (ANSA).