(ANSA) - VENEZIA, 15 NOV - Il prossimo presidente della Repubblica "mi auguro possa essere donna, l'importante è che possa essere anche un presidente della Repubblica che garantisca l'unità nazionale, l'equilibrio e magari, perché no, di centrodestra". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda di Gianluigi Nuzzi alla rassegna treviso D'Autore in merito a quante possibilità ci siano che il prossimo presidente della Repubblica sia donna. "Sono favorevole - ha detto -, l'importante è che si individui una donna che lo voglia fare". (ANSA).