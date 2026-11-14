(ANSA) - VERONA, 14 NOV - "Abbiamo detto fin dall'inizio che la manovra poteva essere migliorata in Parlamento. Abbiamo avviato anche una serie di incontri con il mondo sindacale, e l'abbiamo detto subito dopo il primo incontro con la Cisl e dopo quello con la Confsal che noi ritenevamo che ci potessero essere degli spiragli per migliorare la parte riguardante la sanità e la parte riguardante la scuola". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della seconda edizione degli Stati generali del Commercio internazionale, in merito al dietrofront di Meloni sui tagli alla scuola. "Vedremo se si potrà fare qualche cosa per migliorare anche le pensioni - ha aggiunto - e ritengo altresì fondamentale risolvere il problema della previdenza dedicata per le forze dell'ordine e per le forze armate, un altro aspetto importante. Mi auguro - ha sottolineato Tajani - che si possa raggiungere questo obiettivo che per Forza Italia rappresenta una delle priorità". (ANSA).