(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Insieme al Ministro degli Esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla Dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'informativa alle Commissioni Affari Esteri e Difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del Vertice Nato di Ankara. (ANSA).