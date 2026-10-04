(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Il centro è uno solo: Forza Italia. Siamo la casa dei moderati, il Partito popolare europeo in Italia, alternativi alla sinistra e pilastro del centrodestra fondato da Silvio Berlusconi". Lo afferma il leader di Fi, Antonio Tajani, dopo le parole di Matteo Renzi dalla Leopolda. "A chi ha creduto in buona fede che a sinistra esistessero ancora una vera cultura socialdemocratica e una tradizione laburista diciamo che oggi quello spazio politico non c'è più. Se credete nel riformismo, nella libertà, nel garantismo, nell'Europa e nell'Occidente, la vostra casa non può che essere Forza Italia", sottolinea. "Le nostre porte sono aperte a tutti coloro che vogliono aderire e incrementare con noi il grande progetto popolare e moderato", evidenzia. "Per dirla con Battiato, siamo noi il centro di gravità permanente della politica italiana", aggiunge. (ANSA).