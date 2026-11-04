(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Abbiamo avuto un lungo e proficuo incontro con il sindacato autonomo Confsal. Per quanto riguarda il tema pensioni, ho ribadito la disponibilità di Forza Italia ad esaminare la possibilità di migliorare" la manovra in modo da andare incontro al mondo dei pensionati. "Anche per quanto riguarda la scuola, abbiamo dato la disponibilità a cercare di migliorare in parlamento i contenuti del testo approvato al Consiglio dei ministri". Lo afferma vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine di un incontro con la delegazione della Confsal sulla manovra. "Terminata questa riunione con il sindacato - aggiunge - abbiamo la riunione di Forza Italia e valuteremo come concretamente si possano trasformare la nostra disponibilità e i nostri impegno in scelte concrete anche quantificando gli interventi che possono essere fatti". (ANSA).